Mateusz Praszelik odejdzie do Serie A? Szykuje się kłopot dla Śląska Wrocław

Wydawało się, że po transferach Dennisa Jastrzembskiego i Islandczyka Daníela Leó Grétarssona Śląsk Wrocław w dobrych nastrojach przystąpi do ligi. Dzisiaj okazało się, że Mateusz Praszelik lada moment może opuścić wrocławski klub. Kierunek: Włochy.

Jak poinformował portal Transfery.info bardzo prawdopodobne jest odejście pomocnika już teraz. Mateusz Praszelik dostał ofertę od Hellasu Verona. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl potwierdził informację. Według niego Śląsk Wrocław dostałby 2 miliony euro oraz 10% od następnego transferu. Sam zainteresowany podpisałby wtedy 4,5-letni kontrakt. Kwestia zarobków pozostaje niewiadomą.

Transfer wyjaśni się najpóźniej do poniedziałku. Wtedy we Włoszech zamyka się okienko. To oznacza, że Śląsk mógłby stracić podstawowego młodzieżowca na kilka dni przed pierwszym meczem wiosny. Warto jednak dodać, że Jacek Magiera i spółka mieliby miesiąc na pozyskanie nowego gracza. W Polsce okno transferowe zamknie się dopiero na koniec lutego.