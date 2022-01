Mason Greenwood oskarżony o pobicie partnerki!

Mason Greenwood może mieć bardzo poważne kłopoty. Była partnerka Greenwooda oskarżyła piłkarza Manchesteru United o pobicie i na poparcie swoich słów opublikowała w mediach społecznościowych szokujące nagrania. Czy to koniec przygody Anglika z wielką piłką?

– Dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć. To zrobił mi Mason Greenwood – napisała była partnerka piłkarza Manchesteru United w mediach społecznościowych.

Nawet ciężko to skomentować. To, co wrzuciła na Instagrama Harriet Robson, była partnerka Masona Greenwooda pogrąża go całkowicie. Pobicie, napaść seksuakna, zmuszanie do odbycia stosunku, wszystko w okresie lockdownu(?). Może to być koniec jego poważnej kariery. #MUFC pic.twitter.com/FB5EBdQKuW

Robson wyznała także, że była przez piłkarza zmuszana do współżycia. Oskarżenie to również poparła dowodem w postaci nagrania dźwiękowego.

Mason Greenwood forcing his ex girlfriend to have sex with him recorded… this is genuinely sickening to hear pic.twitter.com/t5hkvfv4HJ

— ً (@erlingtxt) January 30, 2022