Kolejny Polak w Serie A. Iwo Kaczmarski kolegą klubowym Szymona Żurkowskiego

Trochę Polaków przewinęło się w ostatnich latach przez Empoli. Większość z nich raczej nie żałuje pobytu w obecnym beniaminku w Serie A. Teraz do tego grona dołącza Iwo Kaczmarski. Pomocnik Rakowa Częstochowa trafi tam na zasadzie wypożyczenia z obligatoryjnym wykupem po sezonie.

Iwo Kaczmarski wszedł do ligi jeszcze w czasach Korony Kielce. Wówczas jako 16-latek debiutował w barwach kieleckiego klubu. Szybko trafił do Rakowa Częstochowa, ale tam jego licznik zamknął się na 4 występach. Teraz czas na nowy rozdział w karierze młodego gracza. Iwo Kaczmarski będzie drugim zawodnikiem z rocznika 2004, który znajdzie się w klubie Serie A. Wcześniej do Bolonii wyjechał Kacper Urbański z Lechii Gdańsk.

Kaczmarski spotka na miejscu Szymona Żurkowskiego. Warto dodać, że wcześniej grali tam: Piotr Zieliński, Łukasz Skorupski i Bartłomiej Drągowski. Dla każdego z nich to była udana przygoda, po której ich kariery nabierały rozpędu. 17-latk liczy zapewne liczy na podobny scenariusz w swoim wypadku.