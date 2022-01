Christian Eriksen wraca do gry! Duńczyk został piłkarze Brentford

Nieco ponad pół roku po dramatycznym wypadku w meczu Finlandia – Dania, do zawodowej piłki wróci Christian Eriksen. Duńczyk w poniedziałek podpisał kontrakt do końca sezonu z angielskim Brentford.

Przypomnijmy, że wszystko co najgorsze rozegrało się na samym początku Mistrzostw Europy w czerwcu. Wówczas Christian Eriksen bezwładnie padł na murawę. Jak się okazało piłkarz doznał ataku serca. Na całe szczęście, Eriksenowi udało się uratować życie. Później zawodnikowi wszczepiony został kardiowerter-defibrylator. – Jest on niezbędny z powodu zaburzeń rytmu serca – wyjaśniał publicznie lekarz reprezentacji Danii.

Powrót do zawodowej piłki

Z uwagi na przepisy obowiązuje w Serie A, Eriksen rozwiązał kontrakt z Interem Mediolan. Prawa Włoskiego Związku nie pozwalają na grę z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem.

Duńczyk przez jakiś czas trenował z zespołem Odense oraz rezerwami Ajaksu. Od kilku dni mówiło się o tym, że Eriksen wróci do Premier League, a konkretnie do Brentford. W poniedziałek rano klub rzeczywiście potwierdził te spekulacje i ogłosił, że podpisał z pomocnikiem umowę do końca sezonu.