Adam Nawałka skomentował wybór nowego selekcjonera. “Niczego sobie nie obiecywałem”

Adam Nawałka był bardzo bliski, aby ponownie objąć posadę selekcjonera reprezentacji Polski. Ostatecznie 64-latek został poinformowany przez Cezarego Kuleszę, że wybór padnie na innego kandydata.

W sobotę stało się jasne, że Adam Nawałka nie wróci do reprezentacji Polski, a nowym selekcjonerem prawdopodobnie został Czesław Michniewicz. W niedzielę do całej sytuacji odniósł się sam zainteresowany, który udzielił wywiadu Tomaszowi Włodarczykowi z portalu Meczyki.pl.

Nawałka nie ma żadnych pretensji

Jak przyznał Adam Nawałka, w niedzielę odebrał telefon od prezesa PZPN. Cezary Kulesza miał go poinformować, że koniec końców wybrał innego kandydata.

– Cezary Kulesza poinformował mnie, że postawił na innego trenera. Będę kibicował reprezentacji Polski w marcowym barażu przeciwko Rosji, bo zawsze jestem po stronie naszych chłopaków. Nie mam pojęcia, czemu miało służyć dyskredytowanie mojej osoby. Te wszystkie gry medialne i wbijanie szpilek. Mówienie o pazerności czy rzucaniu nierealnych warunków a propos długości kontraktu. To wszystko nieprawda, a wystarczyło zadzwonić i sprawdzić – wyznał były szkoleniowiec m.in. Górnika Zabrze.

Według słów Nawałki, szkoleniowiec oczekiwał umowy ważnej przynajmniej przez 12 miesięcy. Z kolei Cezaremu Kuleszy zależało na znacznie krótszym kontrakcie, co zapewne miało wpływ, że ostateczny wybór padł na kogoś innego.

– Porozumieliśmy się w sprawie kontraktu w czwartek. Prezes zadzwonił do mnie gdy przebywał jeszcze w Turcji i powiedział, że przechodzimy do finalizacji rozmów. Zaproponował trzymiesięczną umowę. Wcześniej jednak, dwa tygodnie temu, gdy rozmawialiśmy po raz pierwszy, umówiliśmy się na roczny kontrakt. Teraz też się tego trzymałem. Przedstawiłem swój krótko i długoterminowy plan, swoje przemyślenia i prezes przyjął je do wiadomości. Nie jestem zawiedziony, bo niczego sobie nie obiecywałem. Mówienie, że mój obóz jest zniesmaczony czy zażenowany sytuacją to pomówienie i bzdura – stwierdził trener.

Nowy selekcjoner naszej reprezentacji zostanie ogłoszony w poniedziałek około godziny 13.30 podczas konferencji prasowej na PGE Narodowym.