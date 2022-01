Polska vs Reszta Świata: Skąd się biorą nowi obcokrajowcy w Ekstraklasie?

Za nami połowa okienka transferowego w Polsce. Czas sprawdzić na kilka dni przed ligą, skąd nasze kluby biorą obcokrajowców. Jaki kierunek jest najpopularniejszy? Szukamy w ramach cyklu “Polska vs Reszta Świata” z bukmacherem Noblebet.

Liczyliśmy tylko transfery międzynarodowe. Czyli przejście Zlatana Alomerovicia z Lechii do Jagiellonii nas w tym przypadku nie interesowało. Wybraliśmy tylko obcokrajowców. Warto dodać, że w jednym przypadku nie określiliśmy kierunku, z którego przychodzi gracz. Mowa o Jasminie Buriciu, który ostatnio nie miał klubu.

Nowi i starzy obcokrajowcy w Ekstraklasie

Większość to nowe transfery. Są jednak także powrotu. Kożulj, Stec, Ondrasek to zawodnicy dobrze znani na polskim rynku. Tylko ten ostatni wrócił do klubu, w którym już grał. Czech znowu stawił się do gry w Wiśle Kraków. To właśnie czeskich graczy przyszło najwięcej, bo trzech. Na drugim miejscu nieoczywiste nacje – Macedończycy czy Austriacy oraz Szwedzi. Ci ostatni mogą być coraz częstszymi gośćmi na polskich boiskach. Zważywszy na koszty życia w Szwecji oraz pensje, Polska może im się jawić jako atrakcyjny – finansowo – kierunek.

3 Czechów

2 Macedończyków, Rumunów, Szwedów, Bośniaków i Austriaków

1 Białorusin, Norweg, Estończyk, Ormianin, Niemiec, Islandczyk, Fin, Gwinejczyk, Hiszpan i Serb

Na uwagę zasługuje fakt, że tylko jeden Hiszpan trafił do Polski. Dodatkowo Luis Fernandez przyjechał prosto z Bliskiego Wschodu. Nie ma także Portugalczyków. Krótko mówiąc półwysep Iberyjski tym razem nie był mocno grany przy transferach.

Kierunek

Nacje znamy, czas sprawdzić, z jakich lig przychodzili piłkarze do Polski. Tutaj na pierwszym miejscu Słowacja, mimo że w pierwszym z zestawień nie mieli żadnego przedstawiciela. Kilku zawodników udało się tam złowić. Według doniesień z zimowych sparingów, najlepszego gracza ściągnęła Pogoń Szczecin. Wahan Biczachczjan ma wszelkie zadatki na gwiazdę ligi. Wiek również powinien być atutem pod kątem sprzedaży za dobre pieniądze przez Portowców.

Ligi, z których przychodzili obcokrajowcy:

3 Słowacja

2 Norwegia, Austria, Rumunia, Szwecja, Niemcy, Czechy

1 Białoruś, Turcja, Estonia, Anglia, Finlandia, ZEA, Serbia

Jeszcze miesiąc

Dzisiaj kończy się okienko transferowe w wielu ligach. To znak, że teraz Ekstraklasa będzie miała… znacznie mniejszą konkurencje transferową. To może oznaczać większe szansę na sprowadzenie piłkarzy, którzy nie załapali się w lepszych ligach. Z drugiej strony lada moment rusza liga, więc kadry wielu klubów są albo zamknięte, albo gotowe tylko na wielkie okazje. Podwojenia liczby obcokrajowców przychodzących do naszej ligi nie spodziewamy się. Jednak dzisiejsze 23, powinno przejść w okolicę 30-35 ruchów łącznie przez całą zimę. Czy trafimy? Przekonamy się na koniec lutego.