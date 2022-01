Dawid Kownacki blisko powrotu do Lecha Poznań

Wiele wskazuje na to, że niebawem może dojść do kolejnego powrotu na polskie boiska. Blisko przejścia do Lecha Poznań jest podobno Dawid Kownacki.

Dawid Kownacki to wychowanek Lecha Poznań, z którego odszedł w 2017 roku. Jego pierwszym zagranicznym przystankiem była włoska Sampdoria. Po 2,5 roku spędzonych w Serie A napastnik trafił do Fortuny Dusseldrof, w której występuje do dziś.

Wypożyczenie już wkrótce?

Jak poinformował Głos Wielkopolski, Lech Poznań stara się, aby w najbliższych dniach 24-latek wrócił na Bułgarską. W grę wchodzi wypożyczenie napastnika, który miałby być chętny do takiego ruchu. Tym samym Kownacki wzmocniłby obsadę ataku Kolejorza, o której stanowią na razie Mikael Ishak oraz Artur Sobiech. Szwed z powodu kontuzji nieco później rozpoczął przygotowania do sezonu, natomiast Sobiech nadal zmaga się z powikłaniami po COVID-19 i na razie nie trenuje z zespołem.

Przyjście Kownackiego do Lecha stało się również jeszcze bardziej realne po tym, jak Fortuna Dusseldorf ogłosiła transfer Daniela Ginczka z Wolfsburga. Rozmowy pomiędzy klubami powinny nabrać tempa w najbliższych dniach.

W tym sezonie, z uwagi na uraz, Kownacki wystąpił tylko w ośmiu meczach Fortuny licząc rozgrywki ligowe oraz DFB Pokal. To właśnie w Pucharze Niemiec napastnik zdobył swoją jedyną bramkę podczas obecnej kampanii.