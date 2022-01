Aubameyang w Barcelonie? To może być gorący deadline day na Camp Nou!

Ostatnie godziny okienka transferowego mogą być niezwykle gorące w Barcelonie. Wydawało się, że Ferran Torres i Adama Traore to jedyne wzmocnienia Blaugrany. Pierre-Emerick Aubameyang może trafić na Camp Nou! Wiele czasu jednak nie zostało na sfinalizowanie rozmów z zawodnikiem i Arsenalem.

Ilu dziennikarzy, tyle opinii na temat transferu Gabończyka do Katalonii. Według jednych wszystko jest jasne i lada moment dojdzie do podpisania kontraktu, dla innych sprawa jest mocno skomplikowana. Pierre-Emerick Aubameyang nie pojechał na Puchar Narodów Afryki z powodu kłopotów z sercem po przejściu koronawirusa. To na pewno wydłuży kwestie badań medycznych. Tych start ma być wyznaczony na godzinę 17. Inną kwestią jest dogadanie się z Arsenalem oraz samym zainteresowanym.

– Mundo Deportivo: Aubameyang zarabia 350 tysięcy euro tygodniowo i jest gotów obniżyć pensję do 100 tysięcy euro. Barcelona musi jednak dojść do porozumienia z Arsenalem, a stanowiska obu klubów są odległe. Ponadto Kanonierzy chcą zawrzeć w umowie klauzulę dotyczącą obowiązkowego wykupu – czytamy relacje live na stronie fcbarca.com.

Paryż ostatnim ratunkiem Dembele

Barcelona chciałaby jeszcze pozbyć się kłopotu pod nazwą Ousmane Dembele. Tutaj jednak kłopotem są wysokie wymagania francuskiej strony. Manchester United i Tottenham odpuścili, ale na placu boju pozostało PSG. W stolicy Francji jednak chcieli kwestię transferu załatwić wymianami. Najpierw Mauro Icardim, później Juanem Bernatem. Pierwszy nie chciał odchodzić, drugi nie wiedział o tym. Barcelona chce pieniędzy, które im pomogą w zejściu z zadłużenia i nie robienia nowych kontraktów, które utrudniałyby redukcje limitu wynagrodzeń.