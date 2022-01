Kamil Wilczek odchodzi z FC Kopenhagi!

Kamil Wilczek nie jest już piłkarzem FC Kopenhaga. Piłkarz rozwiązał dzisiaj kontrakt z duńskim klubem.

Wilczek dołączył do Kopenhagi latem 2020 i wywołał tym w Danii sporo kontrowersji. Polski napastnik reprezentował bowiem w przeszłości barwy Broendby – głównego rywala FC Kopenhagi. – Jestem bardzo wdzięczny, że dostałem możliwość gry w FC Kopenhaga. Cieszyłem się pobytem w tym klubie. Zawsze byłem tu dobrze traktowany – powiedział Wilczek.

F.C. Copenhagen have agreed to terminate Kamil Wilczek's contract, meaning the Polish striker is free to seek a new club #fcklive https://t.co/gPenKRkc3J

— F.C. København (@FCKobenhavn) January 31, 2022