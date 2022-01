Marcin Bułka stanie między słupkami w meczu z PSG

Marcina Bułkę czeka dziś wieczorem ważny sprawdzian. Wypożyczony z PSG do Nicei bramkarz postara się zatrzymać zawodników swojego macierzystego klubu.

Jako że polski golkiper nie miał większych szans na występy w barach PSG, klub zdecydował się wysłać go na wypożyczenie do Nicei. Nowy klub Polaka zastrzegł sobie przy tym możliwość wykupu zawodnika za kwotę 2 milionów euro. Póki co Bułka pozostaje jednak w Nice postacią drugoplanową i zmiennikiem Waltera Beniteza. W poniedziałkowy wieczór polski bramkarz doczeka się pierwszej prawdziwej szansy w nowej drużynie.

“Bułka tylko na to czeka”

“Bułka tylko na to czeka” – w ten sposób anonsuje poniedziałkowe starce pomiędzy PSG i Niceą L’Equipe. Francuska prasa uważa, że Marcin Bułka stanie między słupkami bramki Nicei i postara się udowodnić swoją klasę przeciwko klubowi, który nie był w stanie do tej pory na niego postawić.

Przypomnijmy, że Bułka pozostaje związany z paryżanami kontraktem, który kończy się latem 2025 roku. Aktualnie bramkarz przebywa na wypożyczeniu w Nicei. Jeśli klub z Lazurowego Wybrzeża będzie zadowolony z umiejętności Polaka, to może zdecydować się na wykup zawodnika z PSG za 2 miliony euro.

Początek spotkania pomiędzy PSG i Niceą zaplanowano na 21:15.