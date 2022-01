Ramil Mustafaev zawodnikiem Legii!

Utalentowany i uniwersalny (może występować na kilku pozycjach) 18-letni Ramil Mustafaev podpisał kontrakt z Legią Warszawa do 30 czerwca 2025 roku.

Ramil Mutsafaev od 2019 roku występował w drugoligowej Stali Rzeszów. W 13 meczach obecnego sezonu zdobył trzy bramki i zaliczył asystę, a jego były klub zajmuje pierwsze miejsce po rundzie jesiennej. Od początku kariery szkolił się w stołęcznych klubach: GKP Targówek i Talencie Warszawa. Do Rzeszowa trafił dwa i pół roku temu. Pierwszy sezon spędził z zespole rezerw, a potem został dołączony do pierwszego zespołu, który walczył o awans do wyższej klasy rozgrywkowej.

– Ramil Mustafaev to utalentowany i perspektywiczny zawodnik, który wciąż będzie się rozwijał. Mimo dopiero 18 lat ma już doświadczenie gry w seniorach. Będziemy go przygotować na prawe wahadło, ale może zagrać też na innych pozycjach, występował nawet w pierwszej linii – mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński.

Obiecujący nastolatek rozpocznie treningi z pierwszym zespołem w tym tygodniu. W Legii Warszawa będzie występował z numerem 32.

– Gra dla Legii i możliwość wyjścia na murawę przy Łazienkowskiej były moim marzeniem od dziecka. Urodziłem się w Rosji, ale moi rodzice przeprowadzili się do Polski, zaś w samej Warszawie mieszkałem 10 lat. Zdarzało mi się chodzić na mecze Legii i dopingować ją z trybun – mówi Ramil Mutsafaev.

