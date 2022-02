Kamil Wilczek piłkarzem Piasta Gliwice!

Kamil Wilczek został oficjalnie zaprezentowany jako nowy piłkarz Piasta Gliwice. Piłkarz dołączył do zespołu z Gliwic na zasadzie wolnego transferu, po tym jak rozwiązał kontrakt z FC Kopenhagą.

Nie trzeba było długo czekać na potwierdzenie się plotek, które pojawiły się bezpośrednio po tym jak Kamil Wilczek rozwiązał kontrakt z FC Kopenhagą. Powrót 34-latka go Gliwic wieszczono od dłuższego czasu, a dzisiaj stał się on faktem. Napastnik podpisał dwuipółletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Wielki powrót

– Jestem bardzo szczęśliwy z powodu tego transferu. Moja sytuacja w ostatnim czasie nie była najłatwiejsza, dlatego cieszę się z możliwości powrotu i podpisania umowy z Piastem. Za każdym razem, kiedy wracałem do Piasta, zespół był co najmniej poziom wyżej. Kiedy przychodziłem po raz pierwszy, Piast był w zupełnie innym miejscu. Teraz wracam po siedmiu latach gry zagranicą i wyraźnie widać, że klub jest dużo wyżej i w ostatnich latach napisał naprawdę wielką historię, więc tym bardziej cieszę się, że wracam – cytuje piłkarza oficjalna strona klubu.

Do faktu zakontraktowania ponownego zakontraktowania Kamila Wilczka odniósł się także Grzegorz Bednarski, prezes Piasta Gliwice: – Jesteśmy bardzo aktywni i skuteczni tej zimy. Zależało nam, by dokonać znaczących wzmocnień i zwiększyć siłę rażenia, zwłaszcza w ofensywie. Kamil nie jest postacią anonimową, zna ligę i zna przede wszystkim Piasta. Spędził w naszym zespole znakomite chwile i wielokrotnie trafiał do siatki rywali. Kiedy wracał ostatnim razem, sięgnął po tytuł króla strzelców. Liczę, że jeszcze nie raz dostarczy kibicom powodów do radości – powiedział.

Kamil Wilczek wraca do Polski po prawie siedmiu latach gry zagranicą. W tym czasie napastnik reprezentował barwy Carpi, Broendby, Gotzepe i FC Kopenhagi. Wilczek ma na swoim koncie 110 występów w barwach Piasta Gliwice, w których 36 razy wpisywał się na listę strzelców oraz zaliczył dziewięć asyst.