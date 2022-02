Dawid Kownacki wróci do Lecha!

Już dzisiaj Dawid Kownacki ponownie ma założyć koszulkę Kolejorza! Półroczne wypożyczenie z Fortuny Dusseldorf dojdzie do skutku lada moment. Przed “Kownasiem” testy medyczne i powrót do domu. To będzie transferowy hit zimy w Ekstraklasie.

Jak informuje Dawid Dobrasz z Głosu Wielkopolskiego, Lech Poznań lada moment ogłosi transfer czasowy swojego wychowanka. Dawid Kownacki przyjdzie na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu. Niemcy jednak nie zgodzili się na klauzulę wykupu w umowie. Wszystko dlatego, że wierzą w odbudowę swojego zawodnika. Polskiemu piłkarzowi latem pozostanie jeszcze rok kontraktu z Dusseldorfie, a Fortuna zapewne chciałaby w pełni skorzystać – sportowo lub finansowo – z najdroższego transferu w historii klubu.

Dawid Kownacki odszedł z Lecha latem 2017 roku. Wówczas trafił do Sampdorii Genua. Tam jednak długo miejsca nie zagrzał i po półtorarocznym pobycie przeszedł do Fortuny Dusseldorf. Włosi dostali za niego aż 7 milionów euro, czyli podwoili kwotę, którą zapłacili Lechowi. Tyle że Kownacki bardzo często opuszczał mecze ze względu na kontuzje. Również w tym sezonie przeszedł już sporo – zerwane więzadła. Wrócił po nowym roku i póki co dostawał kilkanaście minut gry w barwach klubu z zachodu Niemiec.

Teraz przychodzi na Bułgarską i powinien być wzmocnieniem drużyny. Jego największym atutem powinna być uniwersalność. Może grać na skrzydle, może występować jako “10” – tak grał ostatnio w sparingu Fortuny – ale przecież karierę rozpoczynał jako “9”. Krótko mówiąc dla Macieja Skorży zawodnik z takim CV, powinien być skarbem w wiosennej walce o tytuł mistrza Polski.