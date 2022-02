Mateusz Żukowski przeszedł z Lechii do Rangers

Jednym z ciekawszych transferów z Ekstraklasy do lig zagranicznych zdaje sie być przeprowadzka Mateusza Żukowskiego. 20-latek przeniósł się z Lechii Gdańsk do Rangers FC.

Mateusz Żukowski od 2015 występował w Akademii Lechii Gdańsk. Na poziomie Ekstraklasy zadebiutował w sezonie 2017/18 podczas starcia z Sandecją Nowy Sącz. W obecnym sezonie młodzieżowiec był podstawowym zawodnikiem ekipy Tomasza Kaczmarka, a wcześniej Piotra Stokowca, rozgrywając 18 spotkań na poziomie Ekstraklasy. Boczny obrońca dwukrotnie trafił do siatki, a działo się to w meczach przeciwko Cracovii oraz Radomiakowi.

Teraz Żukowski zdecydował się na transfer do Scottish Prempiership. 20-latek podpisał kontrakt z Rangers FC, a więc liderem tabeli oraz mistrzem kraju. Umowa piłkarza z nowym klubem potrwa przez najbliższe 3,5 roku.

🆕 #RangersFC are today delighted to announce the signing of Mateusz Zukowski from Lechia Gdansk for an undisclosed fee subject to international clearance.

— Rangers Football Club (@RangersFC) January 31, 2022