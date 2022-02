Bartłomiej Pawłowski ponownie piłkarzem Widzewa Łódź

We wtorek rano Widzew Łódź ogłosił swój kolejny transfer. Tym razem jest nim Bartłomiej Pawłowski, który trafił do wicelidera Fortuna 1. Ligi ze Śląska Wrocław.

Kilka tygodni temu Jacek Magiera wraz ze sztabem szkoleniowym Śląska Wrocław zadecydowali o tym, że Bartłomiej Pawłowski otrzyma wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. Piłkarz nie poleciał z zespołem do Turcji, by przygotowywać się do startu rundy wiosennej i dołączył do rezerw WKS-u.

Powrót do Widzewa

Ostatecznie 29-latkowi udało się znaleźć nowy klub, którym będzie Widzew Łódź. Dla Pawłowskiego to powrót na stadion przy Piłsudskiego. Były piłkarz m.in. Malagi podpisał kontrakt do końca sezonu 2022/23 z opcją przedłużenia.

🇦🇹 @BartekPawlowsk2 wraca do Widzewa Łódź!

Bartek, witamy w domu 💪 — Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) February 1, 2022

Zapowiadaliśmy, że chcemy pozyskać zimą zawodników, którzy od razu podniosą poziom zespołu i pomogą mu osiągnąć oczekiwany cel sportowy, ale jednocześnie priorytetem będzie dla nich rozwój Widzewa, a nie osobisty interes finansowy. Wszystko to ma miejsce w przypadku Bartka, dla którego jest to także w pewnym sensie powrót do domu – komentuje trasnfer Mateusz Dróżdż, prezes klubu w wypowiedzi dla oficjalnej strony.

Wcześniej Widzew pozyskał Martina Kreuzrieglera oraz Kristoffera Hansena.