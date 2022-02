Marcin Bułka zatrzymał PSG i został bohaterem Nicei

W poniedziałkowy wieczór Marcin Bułka dostał okazję na to, by udowodnić swoją bramkarską klasę i okazję tę skrzętnie wykorzystał. Polak obronił dwa rzuty karne wykonywane przez piłkarzy PSG i wprowadził Niceę do ćwierćfinału Pucharu Francji.

OSG Nice dołączyło do grona ćwierćfinalistów rozgrywek Pucharu Francji. Klub z lazurowego wybrzeża wyeliminował po rzutach karnych PSG. Bohaterem Nicei został Marcin Bułka, który popisał się fenomenalnym wyczuciem podczas serii jedenastek. Przypomnijmy, że Polak dołączył do OSG Nice na zasadzie wypożyczenia, a jego macierzystym klubem nadal pozostaje PSG.

Paryż czy Nicea?

W regulaminowym czasie gry polski bramkarz nie miał zbyt wiele pracy i wyróżnił się dopiero w konkursie rzutów karnych. Bułka obronił jedenastki wykonywane przez Leandro Paredesa i Xaviego Simonsa i zakończył przygodę PSG z Pucharem Francji.

Czy powrót do Paryża jest realny? Na ten moment bardziej prawdopodobne wydaje się, że dzięki takim występom na wykup zawodnika zdecyduje się OSG Nice, które w umowie wypożyczenia zagwarantowało sobie możliwość definitywnego transferu polskiego bramkarza za zaledwie 2 miliony euro.