Joan Laporta o sytuacji Dembele: Uważamy, że ma już umowę z innym klubem

Zimowe okno transferowe dobiegło końca i tym samym jasne stało się, że Ousmane Dembele pozostanie w FC Barcelonie przez kolejne pół roku. Piłkarz nie wyraził zgody na transfer, a Joan Laporta sugeruje, że piłkarz może mieć już podpisany kontrakt z innym klubem.

Ousmane Dembele stał się w ostatnim czasie rosnącym problemem “Dumy Katalonii”. Piłkarz nie zamierzał podpisywać nowego kontraktu bez gwarancji sporej podwyżki, a jednocześnie ani myślał odchodzić z klubu z Camp Nou przed wygaśnięciem obecnej umowy. Ostatniego dnia zimowego okna transferowego FC Barcelona starała się jeszcze sprzedać piłkarza po dość promocyjnej cenie, jednak Dembele obwieścił, że nie zamierza jeszcze opuszczać Katalonii.

Dembele podpisał już kontrakt

Joan Laporta sugeruje, że decyzja Dembele jest spowodowana tym, że Francuz związał się już umową z innym klubem, do którego trafi za darmo po wygaśnięciu kontraktu z FC Barceloną. Zgodnie z prawem piłkarz miał do tego prawo od początku stycznia bieążcego roku. – – Dembele chciał zaakceptować naszą propozycję umowy. Potem zażądał większych pieniędzy, a jego agent niczego nie mówił, to miało swoje konsekwencje. Zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, ale on tego nie zaakceptował – powiedział Laporta.

Prezes FC Barcelony odniósł się także do oferty, która w ostatnich dniach okna transferowego spłynąć miała z Newcastle. – Jesteśmy bardzo zaskoczeni, że nie przyjął oferty z angielskiej drużyny i wolał tu zostać. To nie jest dobre ani dla niego, ani dla klubu. To trudne do zrozumienia. Uważamy, że ma już umowę z innym klubem – dodał na koniec.