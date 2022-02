Korea Południowa kolejnym finalistą mundialu

Do mundialu w Katarze jeszcze kilka ładnych miesięcy. Teraz można powiedzieć, że jesteśmy niemal na półmetku poznawania finalistów. Dzisiaj do ich grona dołączyła Korea Południowa. To trzeci azjatycki kraj, który zapewnił sobie start w katarskim turnieju.

Jako pierwsi byli oczywiście gospodarze. Teraz jednak tempa nabierają kolejne awanse. W piątek Irańczycy zapewnili sobie awans po triumfie nad Irakiem. Dzisiaj Korea Południowa. To wszystko efekt triumfu w Dubaju nad Syrią 2:0. Te dwie ekipy kompletnie zdominowały rywalizacje w grupie A osiągając ogromną przewagę nad trzecimi Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Ci ostatni w tym momencie są na najlepszej drodze do wyłonienia drużyny, która zagra w barażach interkontynentalnych. Do nich zakwalifikuje się zwycięzca barażu drużyn z trzecich miejsc.

W drugiej azjatyckiej grupie do końca będzie trwać rywalizacja trzech drużyn. Na dzisiaj prowadzi Arabia Saudyjska, przed Japonią i Australią, kolejno 19, 18 i 17 punktów. Dopiero marcowe mecze rozstrzygną o pierwszych trzech miejscach. Warto dodać, że Australijczycy zagrają z dwoma najgroźniejszymi konkurentami w spotkaniach bezpośrednich.