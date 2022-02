Akademia Lechii Gdańsk z nowym dyrektorem

Od 1 lutego dyrektorem Akademii Lechii Gdańsk został Paweł Wolański, który z Klubem jest związany od sierpnia ubiegłego roku. Będzie nadzorował i koordynował prace 26 trenerów, którzy w 13 drużynach szkolą ponad 200 zawodników i zawodniczek. Zapowiada pracę w oparciu o proces indywidualizacji, innowacyjne technologie oraz najważniejsze dla Lechii wartości.

– To dla mnie ogromne wyróżnienie, że Zarząd Klubu postanowił powierzyć mi misję poprowadzenia Akademii Lechii Gdańsk. Czuję duże wsparcie i zaufanie, a zarazem ogromną chęć zbudowania Akademii, opartej na solidnych fundamentach. Współpracujemy od pewnego czasu i jest to współpraca na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, układa się znakomicie – podkreśla nowy dyrektor Akademii Lechii Gdańsk. – Klub z taką historią i tradycjami zasługuje na Akademię, która będzie w stanie realizować proces szkolenia na najwyższym możliwym poziomie, wychowując i szkoląc najlepszych zawodników. W wielu obszarach widzę ogromny potencjał do rozwoju. W swoich strukturach mamy utalentowanych zawodników, którzy mogą zostać przyszłością Lechii Gdańsk i młodzieżowych reprezentacji. Natomiast wśród grupy trenerów jest odczuwalny „głód” i chęć wspólnego tworzenia historii Lechii. Mocno identyfikują się z biało-zielonymi barwami, działając z pasją na rzecz przyszłości zawodników i Klubu.

Kim jest dyrektor Akademii Lechii Gdańsk?

Paweł Wolański jest trenerem piłki nożnej z licencją UEFA A, absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zbierał, pracując m.in. przez 7 lat w Opolskim Związku Piłki Nożnej w młodzieżowych reprezentacjach. W latach 2012-2014 prowadził akademicką drużyną piłki nożnej i futsalu na AWF we Wrocławiu. Ostatnie 1,5 roku przed przyjściem do Lechii pracował w strukturach Akademii Piasta Gliwice, odpowiadając za przygotowania fizyczne wszystkich zawodników. Wolański ma tytuł doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej. Jest także wykładowcą i pracownikiem naukowym Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. W Lechii Gdańsk wcześniej pracował jako koordynator Akademii w zakresie przygotowania fizycznego.

Paweł Wolański ma międzynarodowe uprawnienia trenerskie ASCA (Australian Strength and Conditioning Association). Odbył wiele stażów zagranicznych m.in. w USA, Czechach, Portugalii czy Wielkiej Brytanii. Wyniki swoich prac prezentował na międzynarodowych konferencjach, m.in. w Czechach, Szwecji, Austrii. Jest również autorem kilkunastu artykułów opublikowanych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Prywatnie to mąż i ojciec dwójki dzieci.

O Akademii

Akademia Lechii Gdańsk funkcjonuje w obecnej formule od 2015 roku. Stanowi nierozłączny filar Klubu i bazę zawodników dla I zespołu. Obecnie w Akademii w 13 drużynach trenuje ponad 200 zawodników i zawodniczek. Drużyny te uczestniczą w rozgrywkach szczebla wojewódzkiego, prowadzonych przez Pomorski ZPN, jak i centralnego, prowadzonych bezpośrednio przez PZPN. Najlepsi zawodnicy Akademii biorą udział w treningach I drużyny pod okiem trenera Tomasza Kaczmarka. Podopieczni Akademii stanowią również trzon Reprezentacji Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych, uczestnicząc w zgrupowaniach i meczach. Kadra szkoleniowa Akademii liczy 26 trenerów, posiadających licencje UEFA oraz doświadczenie z gry na najwyższych szczeblach rozgrywek w Polsce i za granicą oraz w Reprezentacji Polski. Zespół U-23 (najbardziej utalentowani zawodnicy Akademii) występuje w seniorskich rozgrywkach IV ligi. Najmłodsi trenują natomiast w grupie naborowej – roczniki 2014-2015.

Dwie drużyny – U-17 i U-15 występują w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów. Drużyna U-18 wywalczyła właśnie awans do Makroregionalnej Ligi Juniorów U-19 i będzie w rundzie wiosennej walczyć o udział w centralnych rozgrywkach w przyszłym sezonie. Drużyna żeńska występuje w III lidze kobiet i po rundzie jesiennej zajmuje 3. miejsce ze stratą 2 punktów do lidera.

– Przez ostatnie miesiące miałem okazję poznać Akademię i środowisko, w którym funkcjonuje. Był to bardzo intensywny czas zbierania danych, które pozwoliły stworzyć bilans otwarcia, pokazujący w jakim miejscu jesteśmy. Na jego podstawie została opracowana wizja rozwoju Akademii oraz kierunki działań, jakie musimy podjąć, aby stworzyć kompletną „ofertę” skierowaną do młodego zawodnika. Nie możemy przy tym zapominać o nawiązaniu odpowiednich relacji w oparciu o wypracowany system wartości. To zawsze zespół, a nie jednostki tworzą coś wielkiego. Dlatego mam głęboką nadzieję, że dzięki wspólnej pracy zbudujemy i wprowadzimy na wyższy poziom Akademię Lechii Gdańsk – dodaje Paweł Wolański.

Cztery filary Akademii Lechii Gdańsk

Wychowanie i edukacja, wartości, sport i zdrowie oraz społeczność i integracja – to cztery podstawowe zasady, jakie będą przyświecać trenerom i wychowankom Akademii w ich działaniach.

Przez wychowanie i edukację rozumiemy świadomość i odpowiedzialność istotnej roli, jaką bierze na siebie Klub, wprowadzając zawodnika w dorosłe życie.

Sport i Zdrowie to szkolenie dzieci i młodzieży na najwyższym sportowym poziomie, aż do sportu kwalifikowanego, a także wzmacnianie i udoskonalanie ścieżki rozwoju dla dzieci, młodzieży i trenerów.

Społeczność i integracja to ukształtowanie własnego środowiska piłkarskiego i społeczności lokalnej oraz globalnej, m.in. poprzez tradycję i historię Klubu. To także piłka nożna przeciwdziałająca wykluczeniu społecznemu. Integracja społeczna niezależna od płci, wieku, umiejętności i zdrowia – sport niepełnosprawnych – AMP Futbol, piłka kobieca, futsal, beach soccer.

– Akademia to projekt długofalowy, który ciągle ewoluuje, rozwija się i tak będzie już zawsze. Żeby przebieg tego procesu zoptymalizować, zostały również określone cele: krótko, średnio i długoterminowe. Już niebawem będziemy pokazywać, jak będzie zmieniać się Lechia w podejściu do rozwoju młodego człowieka oraz jakie kierunki rozwoju obrała. Wprowadzenie indywidualizacji procesu szkolenia, innowacyjności technologicznych, wspomagających proces szkolenia oraz podejście interdyscyplinarne odegrają w nim kluczową rolę – podsumowuje Paweł Wolański.