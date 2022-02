Lechia – Śląsk 🇵🇱 Typy, kursy (05.02.2022)

Mecz przyjaźni w Gdańsku. Jednak dla jednych i drugich to okazja na pierwsze punkty w nowym roku. Faworytem będą gospodarze, którzy zimą się nie osłabili. Nieco inaczej wygląda sytuacja wrocławian, którzy mają spore kłopoty kadrowe w przededniu rundy.

Lechia – Śląsk zapowiedź (sobota, 20:00)

Celem Lechii oczywiście są europejskie puchary. Jesień w wykonaniu gdańszczan można podzielić na dwie części. Najpierw Piotr Stokowiec, a później Tomasz Kaczmarek. Za kadencji tego drugiego Lechia grała zdecydowanie bardziej atrakcyjną piłką. Skończyli jesień na 5. miejscu. To dobre miejsce na atak z drugiego szeregu. Zimą udało się pozyskać wielki talent z Ruchu Chorzów – Tomasza Neugebauera. Może jeszcze teraz nie będzie odgrywał tak wielkiej roli, ale przyszłościowo powinien być niezłym wzmocnieniem dla BKS-u.

Śląsk pozyskał Islandczyka i Dennisa Jastrzembskiego z Herthy Berlin. Kłopot w tym, że już odszedł Mateusz Praszelik do Hellasu Verona. Lada moment może w jego ślady pójść Erik Exposito. Dwa najważniejsze ofensywne ogniwa poza klubem? To może być kłopot w kontekście rundy wiosennej. Wrócił, co prawda Fabian Piasecki, jednak nie trudno nie odnieść wrażenia, że Śląsk jest słabszy kadrowo teraz niż jesienią.

Lechia – Śląsk kursy bukmacherów

BETFAN oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Lechia wygra, kurs: 2,20

Śląsk wygra, kurs: 3,20

Remis, kurs: 3,45

Lechia – Śląsk nasze typy

Stawiamy na kilka goli w Gdańsku na inauguracje.

Nasze typy Obie strzelą 1,60 Zagraj

Zagraj Powyżej 2,5 bramki 1,73 Zagraj

Lechia – Śląsk fakty meczowe

Mecz 5. z 10. drużyną w ligowej tabeli. Gospodarze mają 33pkt, goście 24

Z zespołu Śląska odszedł już Mateusz Praszelik, a lada moment może odejść także Erik Exposito

Lechia straciła Mateusza Żukowskiego na rzecz Glasgow Rangers

Jesienią we Wrocławiu było 1:1

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Inne mecze

Inter – Milan (sobota, 18:00)