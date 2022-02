Roman Kosecki: Skoro selekcjoner został już wybrany, to należy go wspierać

W poniedziałek poznaliśmy nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Wybór padł na Czesława Michniewicza, któremu została powierzona misja przygotowania kadry na barażowy mecz z Rosją. Nominacja ta budzi jednak również sporo kontrowersji, o czym mieliśmy się okazję przekonać podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. O to jak ocenia wybór Cezarego Kuleszy zapytaliśmy byłego zawodnika Legii i reprezentacji Polski – Romana Koseckiego.

O okresie pracy w Legii

Pamiętam, że gdy Czesław Michniewicz obejmował Legię i pytano mnie o opinię, mówiłem, że jest to szkoleniowiec zdolny, by poprowadzić Legię do sukcesów. I takowe sukcesy przecież były. Zdobył mistrzostwo Polski, wprowadził klub do europejskich pucharów… Nie do końca rozumiem jedynie wypowiedź z października, że nie wie co się stało z Legią. Trener jednak powinien takie rzeczy wiedzieć.

Jakim trenerem jest Czesław Michniewicz i czy uda mu się dotrzeć do piłkarzy

Jest to trener, który potrafi na wejściu wstrząsnąć szatnią, przekonać do siebie piłkarzy, zrobić atmosferę. My nie mamy czasu. Tę drużynę trzeba zbudować na już. On zna piłkarzy, pracował już w PZPN i powinien znaleźć z nimi wspólny język. Zawodnicy przyjadą na zgrupowanie, spotkają się z nowym selekcjonerem, porozmawiają. Nie wyobrażam sobie, by ktokolwiek mógł grać przeciwko trenerowi. Każdy z nich będzie grał o swoje kariery. Na pewno Robert Lewandowski będzie chciał jechać na mistrzostwa świata, także myślę, że specjalnie nie trzeba tu będzie nikogo motywować.

Czy zatrudnienie Czesława Michniewicza w roli szkoleniowca to dobra decyzja

Mecz z Rosją na pewno nie będzie łatwy. Trener zna ligę rosyjską, więc będzie jeździł i obserwował. Po prostu szykujemy się na ten mecz. Na temat tego czy zatrudnienie Czesława Michniewicza to słuszna decyzja każdy ma swoją opinię. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że skoro trener został już wybrany i nic nie można zrobić, to trzeba go wspierać. Trzeba robić wszystko, żeby kadra pojechała na mundial.

O aferze korupcyjnej

Nie zamierzam się zagłębiać w szczegóły i wypowiadać o telefonach wykonanych do tego czy tamtego człowieka. Nie mamy na to czasu. Trzeba teraz skupić się na zbudowaniu dobrej atmosfery wokół reprezentacji. Byłem w sejmie w wielu komisjach. Mieliśmy również komisję utajnioną, gdzie była rozmowa na temat korupcji, ale kiedy zadawaliśmy pytania o nazwiska to nikt nie chciał nic zdradzić. Uznano, że nawet tajnej komisji nie można powiedzieć wszystkiego. Pewnych rzeczy się również dowiedzieliśmy, nie o wszystkich mogę rozmawiać. Każdy ma swoje sumienie i z tym sumieniem niech się rozlicza.

O meczu z Rosją

Trener Michniewicz jest selekcjonerem reprezentacji i trzeba mu pomóc. Wszystkie ręce na pokład i najważniejszym celem jest w tym momencie wygrana z Rosjanami. W Rosji również wypisują już różne rzeczy, prowokują, naśmiewają się. Im bliżej meczu, tym będzie tego więcej. Pewnie jeszcze politycy się do tego włączą. Rosjanie również mają swoje problemy, część piłkarzy nie będzie mogła wystąpić. Podsumowując, naszym nadrzędnym celem jest teraz wyjść na Rosjan jak najlepiej przygotowanym i powalczyć o korzystny rezultat.