Oficjalnie: Jakub Kosecki piłkarzem Motoru Lublin

Od kilku tygodni trenował, teraz oficjalnie podpisał kontrakt. Jakub Kosecki w rundzie wiosennej będzie piłkarzem drugoligowego Motoru Lublin. Na tym poziomie rozgrywkowym to zdecydowanie hit.

Jakub Kosecki to zawodnik z ogromnym CV, które robiłoby wrażenie także w Ekstraklasie. Mowa o byłym 5-krotnym reprezentancie Polski, dwukrotnym mistrzu kraju, który na najwyższym poziomie rozegrał 110 meczów. “Kosa” jest kojarzony przede wszystkim z występami w Legii Warszawa. Na polskich boiskach grał także w Lechii Gdańsk, ŁKS-ie, Śląsku Wrocław czy Cracovii. Grał także poza granicami Polski: w niemieckim Sandhausen i tureckiej Adana Demirspor.

Ostatnim pracodawcą były jednak Pasy. Jakub Kosecki rozegrał w Cracovii dziewięć meczów wiosną ubiegłego sezonu. Kontrakt wygasł mu 30 czerwca i od tamtej pory był bezrobotny. Teraz dostaje szansę na odbudowę na najbliższe pół roku. Nowa umowa będzie wiązała byłego reprezentanta Polski do końca sezonu. Później obie strony mają możliwości przedłużenia kontraktu o kolejne dwanaście miesięcy.

– Sam fakt, że tacy zawodnicy rozważają dołączenie do Motoru, świadczy o tym, że klub się rozwija i zmierza we właściwym kierunku. Nie ulega wątpliwości, że to duże nazwisko i wzmocnienie zespołu. Kuba to bardzo doświadczony piłkarz, który ostatnie lata spędził w trudnej i wymagającej lidze tureckiej, a wcześniej udowodnił swoją wartość na ekstraklasowych boiskach. Liczę na to, że będzie wsparciem dla młodszych kolegów w szatni – powiedział dla strony klubowej Marek Saganowski, trener lublinian, a w przeszłości kolega klubowy “Kosy”.