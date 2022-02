Krychowiak w mocnych słowach o Paulo Sousie

Od odejścia Paulo Sosuy minęło już kilkadziesiąt dni. W dzisiejszym wywiadzie dla Przeglądu Sportowego, do kontrowersyjnego opuszczenia reprezentacji przez portugalskiego trenera, odniósł się Grzegorz Krychowiak.

Paulo Sousa pod koniec ubiegłego roku odszedł z reprezentacji Polski. Dopiero teraz, na początku tygodnia, poznaliśmy jego następcę, którym został Czesław Michniewicz. O komentarz dotyczący rezygnacji Portugalczyka poproszony został Grzegorz Krychowiak. Polski pomocnik dość ostro ocenił taką postawę Sousy.

“Pokazał brak szacunku i respektu”

Piłkarz Krasnodaru nie gryzł się w język: – Sposób, w jaki to wszystko się potoczyło, określę jednym słowem: wstyd. Występy w reprezentacji czy jej prowadzenie to ogromny przywilej i duma. Usłyszałem tłumaczenie, że podjął pracę w jednym z lepszych klubów świata. Zabolały mnie te słowa, bo Polska to kraj z piękną historią.

Zdaniem Krychowiaka już podczas listopadowego zgrupowania kadry ówczesny selekcjoner zachowywał się specyficznie. – Któregoś dnia nie przyszedł nawet na obiad. Pytałem Szczęsnego, gdzie jest trener. Okazało się, że był zajęty jakąś inną rozmową. Odebraliśmy to jako brak szacunku wobec drużyny.