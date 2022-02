W ciągu ostatnich miesięcy Pierre-Emerick Aubameyang popadł w niełaskę u Mikela Artety. Gabończyk stał się dla Arsenalu dość kosztownym problemem, więc londyńczycy postanowili wyrazić zgodę na odejście napastnika do FC Barcelony. Okazuje się jednak, że klub z północnego Londynu będzie musiał wypłacić Aubameyangowi pokaźną odprawę.

Kiedy “Kanonierzy” przedłużali kontrakt z Pierre-Emerickiem Aubameyangiem i zaoferowali mu jednocześnie sporą podwyżkę nikt nie spodziewał się, że losy piłkarza potoczą się w tym kierunku. Od momentu podpisania nowej u mowy Gabończyk zaczął jednak sprawiać duże problemy wychowawcze i skonfliktował się z Mikelem Artetą. Arsenal nie miał więc innego wyjścia niż podjąć próbę pozbycia się napastnika z klubu i tym samym skreślić jego nazwisko z listy płac.

7 milionów funtów za odejście

Aubameyang dołączył do FC Barcelony już jako wolny zawodnik. Angielska prasa informuje natomiast, że w ramach rekompensaty za wcześniejsze rozwiązanie kontraktu, Arsenal zdecydował się wypłacić Gabończykowi 7 milionów funtów. Jest to część pensji, którą piłkarz zarobiłby wypełniając kontrakt z klubem z północnego Londynu.

Przypomnijmy, że w podobnych okolicznościach klub z The Emirates opuszczali także Mesut Ozil, Shkodran Mustafi, Sead Kolasinac i Willian. W przypadku tego ostatniego, klub nie był zobowiązany do pokrycia kontraktu piłkarza, bowiem Brazylijczyk dobrowolnie zrezygnował z potencjalnej rekompensaty. Jest to szczególnie zadziwiające, bowiem mogła ona wynieść nawet 20 milionów funtów.