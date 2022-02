Mahir Emreli odszedł z Legii! Azer znalazł już nowy klub

Wydawało się, że trochę potrwa zanim Mahir Emreli odejdzie z Legii Warszawa. Wiadomym było, że szans na kontynowanie tego związku nie ma. Jednak wiele wskazywało na batalię sądową. Ostatecznie obie strony się dogadały i klub ogłosił wczoraj rozwiązanie kontraktu z Azerem za porozumieniem stron. Ten już zdążył znaleźć nowego pracodawcę!

Kilka godzin później Mahir Emreli został zaprezentowany jako nowy zawodnik Dinama Zagrzeb. Przy okazji warto wspomnieć, że chorwackie media nieco inaczej widzą sprawę przejścia z Warszawy do stolicy Chorwacji. Mówi się o tym, że Azer trafił do Dinama na zasadzie “transferu”, który jednocześnie będzie częścią rozliczenia za transfer Lirima Kastratiego w drugą stronę. Latem Albańczyk z Kosowa trafił za kwotę około 1,2 miliona euro na Łazienkowską. Warszawianie zapłacili pierwszą ratę – 200 tysięcy euro – a teraz miało nastąpić finalne rozliczenie tego ruchu.

Mahir Emreli rozegrał w Legii 33 mecze, w których strzelił 11 goli i zaliczył dwie asysty. Większość z nich strzelił w europejskich pucharach – 7. To właśnie on pomógł w zwycięstwie z Bodo/Glimt na początku eliminacji do Ligi Mistrzów. Jego trzy trafienia pomogły także wyeliminować Slavie Pragę w decydujących meczach o fazie grupowej Ligi Europy.