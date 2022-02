Rafał Strączek zostanie piłkarzem Bordeaux!

To jedna z szybszych karier w Ekstraklasie. Rafał Strączek szybko trafił do pierwszego składu Stali Mielec, teraz po półtorarocznej grze na najwyższym poziomie, już zaklepał sobie zagraniczny transfer. Młody golkiper podpisał kontrakt z Girondins Bordeaux. Trafi tam jednak dopiero latem.

Wydaje się, że to idealny układ dla wszystkich stron. Francuzi dostaną jeszcze bardziej ogranego młodego bramkarza. Rafał Strączek ma pół roku względnego spokoju i regularnej gry. Dodatkowo dostaje sporo czasu na naukę języka. Stal Mielec nie straciła swojego podstawowego golkipera tuż przed startem rundy.

Rafał Strączek rozpoczął sezon na ławce, jednak odkąd wskoczył – w 4. kolejce – do bramki mieleckiej ekipy, już nie oddał miejsca w składzie. Trudno się dziwić, skoro za Stalą kapitalna runda jesienna. Skazywany na spadek zespół zakończył ją na ósmym miejscu. Duża w tym zasługa niespełna 23-letniego golkipera. Na dzisiaj jego licznik występów w Ekstraklasie to 41 meczów. Bez problemu powinien przebić pół setki, jeszcze przed wyjazdem do Ligue1.