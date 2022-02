Paulo Sousa wygrywa w debiucie

Były selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa udanie rozpoczął przygodę z Flamengo. Jego klub pokonał Boaviste RJ 3:0 w ramach Campeonato Carioca – rozgrywek stanu Rio de Janeiro.

Dla Flamengo to był trzeci występ w tych rozgrywkach. Jednak dotychczas Rubro-Negro grali swoimi juniorami, których prowadził inny trener. Dopiero od trzeciej kolejki do gry weszli zawodnicy podstawowi. Dlatego też dowodzenie formalnie przejął Paulo Sousa. Debiut udany, gdyż czołowa brazylijska ekipa ograła przeciwnika występującego ostatnio w IV lidze – 3:0. Portugalczyk swój pierwszy poważny egzamin będzie miał w weekend, gdy Flamengo zagra derby z Fluminense. O większą stawkę czeka spotkanie Superpucharu Brazylii z Atletico Mineiro. To już 20 lutego.

Rozgrywki stanowe to tradycyjnie początek sezonu w Brazylii. W nich najwięksi rywalizują w swoich regionach, często rozgrywając mecze z drużynami z najniższych poziomów rozgrywkowych. W ten sposób trudno uznać za jakąkolwiek wartość, gdy czołowe drużyny w kraju mierzą się z czwartoligowcami. Tak było właśnie w tym przypadku.