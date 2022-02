Klasyczne 750 PLN na weekend w LV BET!

LV BET wprowadza nowy bonus 750 PLN na weekend, który trafi na nasze konto w postaci klasycznych 50% od wpłaty. Jak skorzystać z promocji?

W najbliższy weekend w końcu wrócimy do zmagań w czołowych europejskich ligach. Co istotne, ponownie zobaczymy w akacji zespoły z PKO BP Ekstraklasy. Jest zatem co śledzić.

750 PLN na weekend w LV BET

LV BET przygotował promocję, która gwarantuje nam bonus nawet do 750 PLN. Jak skorzystać z oferty?

Bonus dostępny jest przy wpłacie za minimum 20 PLN Wysokość bonusu to 50% od depozytu maksymalnie do 750 PLN Saldo bonusowe (otrzymane środki bonusowe oraz wpłacony depozyt przeniesiony na saldo bonusowe) podlegają 3-krotnemu wymogowi obrotu po kursie minimalnym 1.75 Bonus aktywny będzie przez 30 dni Czas trwania promocji: 04.02.2022 (10:00) – 06.02.2022 (23:59)

