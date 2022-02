Filip Bednarek przedłużył umowę z Lechem

Lech Poznań poinformował, że przedłużony został kontrakt z Filipem Bednarkiem. Bramkarz i klub podpisali umowę, która będzie obowiązywać do 2025 roku.

Filip Bednarek trafił do Lecha Poznań przed sezonem 2020/21 po kilkunastu latach spędzonych w Holandii. Do tej pory bramkarz stawał pomiędzy słupkami w barwach Kolejorza 41 razy.

– Kiedy tutaj trafiłem podkreślałem, że było to dla mnie spełnienie marzeń, bo Lech jest w moim sercu i cieszę się, że będziemy mogli zapisywać dalej naszą wspólną historię. Jestem bardzo szczęśliwy, bo nowa umowa jest zwieńczeniem półtora roku ciężkiej pracy, którą wykonałem i meczów, jakie dla klubu rozegrałem – przyznał Bednarek w wypowiedzi dla oficjalnej strony klubu.

Rywalizacja z Van der Hartem

Bednarek o wyjściowy skład rywalizuje z Mickey`em Van Der Hartem. To właśnie Holender rozpoczynał sezon jako podstawowy golkiper lidera Ekstraklasy. We wrześniu Van Der Hart doznał kontuzji i do bramki wskoczył Polak.

Jak na razie nie wiadomo który z nich będzie podstawowym wyborem Macieja Skorży na rundę wiosenną. Pierwszy mecz Lech rozegra w niedzielę z Cracovią.