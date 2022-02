Arkadiusz Milik z hat-trickiem! Znalazł swoją “ulubioną” ofiarę

W ostatnich tygodniach było głośno o polskim napastniku w Marsylii. Arkadiusz Milik raczej nie znajdował się w zbyt dobrej sytuacji. Wiele mówiło się o powrocie do Włoch. Tymczasem piątkowy wieczór przyniósł świetnie informacje. 27-latek strzelił trzy gole w meczu z Angers, a jego Olympique Marsylia wygrał efektownie 5:2!

Pierwszy kwadrans nie zwiastował nic dobrego dla OM. Angers już po 11. minutach prowadziło 2:0. Fulgini i Bentaleb dali prowadzenie gościom, ale na tym pozytywy dla nich się skończyły. W 18. minucie do gry wkroczył Arkadiusz Milik. Sprytnie wykorzystał podanie Matteo Guendouziego. Po chwili Gerson wyrównał. Jednak to, co najważniejsze przyszło w drugiej połowie.

Arkadiusz Milik najpierw dorzucił gola na 3:2, a potem z bliska wykorzystał dośrodkowanie Cengiza Undera. Warto dodać, że Polak rozpoczął akcje przerzutem na prawą stronę do Turka. Ten ostatni dobił rywala na kilka minut przed końcem. Dla Marsylii to było pierwsze ligowe zwycięstwo na Stade Velodrome od 28 listopada i 1:0 z Troyes. Triumf nad Angers pozwolił im, przynajmniej do niedzieli, wskoczyć na drugą pozycję wyprzedzając Niceę.

Dla reprezentanta Polski to był: drugi, trzeci i czwarty gol w Ligue1. Arkadiusz Milik podreperował swój dorobek ligowy. Znacznie lepiej sprawy mają się w Pucharze Francji i Lidze Europy. Tam łącznie zdobył 9 bramek – odpowiednio 5 i 4. Co ciekawe nasz napastnik ustrzelił dzisiaj drugiego ligowego hat-tricka w barwach OM. Pierwszego w ubiegłym sezonie, gdy jego ekipa ograła… także Angers 3:2!