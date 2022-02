Nottingham – Leicester. Typy, kursy (06.02.2022)

Ciekawy mecz wśród niedzielnych spotkań FA Cup. Nottingham Forest wyeliminowało już Arsenal. Teraz pora na Leicester? Lekko nie będzie, ale gospodarze wcale nie są bez szans. Mimo że rywalem będzie ekipa z Premier League o wysokich aspiracjach.

Nottingham – Leicester zapowiedź (niedziela, 17:00)

Gospodarze znają smak eliminowania znacznie mocniejszych – w teorii – ekip w tej edycji FA Cup. Zrobili to właśnie z Arsenalem miesiąc temu. To był dla nich sygnał do lepszej formy. Po tym spotkaniu wygrali trzy kolejne w lidze. Dopiero w miniony weekend polegli w stolicy Walii. Ale mecze pucharowe rządzą się… swoimi prawami. Tak jest, dlatego nie są bez szans, co widać po kursach bukmacherskich przed niedzielną potyczką z Lisami. Forest to na dzisiaj 8. ekipa Championship z niewielką stratą do strefy barażowej. To oznacza, że nadal z dużymi szansami na wywalczenie promocji do Premier League. Co ciekawe jednak w lidze lepiej radzą sobie… poza domem.

Sporo się dzieje w ostatnich tygodniach w zespole Leicester. Przełom roku to naprawdę niełatwe mecze. Na koniec 2021 było 3:6 z City i 1:0 z Liverpoolem. W nowym roku polegli już ze Spurs 2:3. Jednak w pucharze rozbili Watford 4:1. Na dzisiaj wydaje się, że FA Cup będzie dla nich najkrótszą drogą w kierunku pucharów. Strata do ekip z tej strefy w lidze to już dzisiaj 10pkt. Krótko mówiąc można wykorzystać fakt, że już dwóch wyżej notowanych ekip nie ma w rozgrywkach.

Nottingham – Leicester kursy bukmacherów

Superbet oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Nottingham wygra, kurs: 3,65

Leicester wygra, kurs: 2,00

Remis, kurs: 3,60

Nottingham – Leicester nasze typy

Goście powinni awansować dalej, jednak lekko mieć nie będą. Dlatego stawiamy na ich wygraną, ale także na gole po obu stronach.

Nasze typy Leicester 2,00 Zagraj

Zagraj Obie strzelą 1,80 Zagraj

Nottingham – Leicester fakty meczowe

Spotkanie 8. drużyny Championship z 10. w Premier League

W meczach ligowych tych ekip padła podobna liczba goli. 71 w przypadku Leicester i 70 przy Forest, ale spora różnica jest w rozegranych spotkaniach. Częściej grali gospodarze.

W poprzedniej rundzie Leicester ograło Watford, a Nottingham niespodziewanie Arsenal

Ostatni mecz tych ekip zakończył się wynikiem 2:2. To było w 2014 w ramach Championship, a naprzeciw siebie stanęli Radosław Majewski i Marcin Wasilewski.

