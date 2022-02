Olivier Giroud daje zwycięstwo Milanowi w derbach!

Tego scenariusza nie przewidziałby nikt. Gdyby wszyscy byli zdrowi, prawdopodobnie nie miałby szansy na występ od pierwszej minuty. A jednak! Olivier Giroud bohaterem derbów Mediolanu. Francuz ustrzelił dublet i dał zwycięstwo Milanowi.

Pierwsza połowa należała do “gospodarzy”. Brylował Denzel Dumfries. Holender strzelił nawet gola, ale wcześniejszy spalony musiał go anulować. Później wahadłowy Interu strzelił prosto w Mike’a Maignana. Francuski bramkarz wyczyniał cuda w bramce Rossonerich. M.in. interweniując za polem karnym, gdy wygarnął piłkę Hakanowi Calhanoglu. Jednak Inter strzelił gola przed przerwą. Do siatki trafił Ivan Perisić po podaniu tureckiego pomocnika.

To jednak był najniższy wymiar kary dla lokalnego rywala. Jak się później okazało, to był zdecydowany błąd lidera Serie A. W drugiej połowie “goście” zaczęli w końcu dochodzić do głosu. Najpierw w 75. minucie Olivier Giroud wykorzystał… nieudany strzał Brahima Diaza. Strata w środku boiska Alexisa Sancheza, który zderzył się właśnie z Francuzem. Sytuacja wyglądała, jakby Chilijczyk wpadł pod pociąg… Tonali do Diaza, a jego uderzenie dobił Giroud. Kilka minut później było już 1:2. Były gracz londyńskich klubów ośmieszył Stefana de Vrija, odwracając się z nim na plecach i pakując piłkę obok interweniującego Samira Handanovicia.

W końcówce atmosfera gęstniała coraz bardziej. Skończyło się na jednej czerwonej kartce. Theo Hernandez po raz kolejny ostro zaatakował Dumfriesa. Tym razem brutalnie kopnął go od tyłu i musiał opuścić przedwcześnie plac gry. To jednak nic, bo Milan pokonał Inter. To dobra wiadomość dla postronnych kibiców. Przewaga Interu, mimo zaległego meczu, wynosi tylko punkt nad Milanem. Jutro na ten sam dystans może dojść także Napoli, jeśli pokona Venezie.

Inter – Milan 1:2 (1:0)

1:0 Perisic 38′

1:1 Giroud 75′

1:2 Giroud 78′