Venezia – Napoli 🇮🇹 Typy, kursy (06.02.2022)

Znajdujące się ponownie w dobrej dyspozycji Napoli zmierzy się w niedzielę na wyjeździe z walczącą o przetrwanie Venezią. Czy ekipa z Neapolu zgarnie kolejną łatwą wygraną?

Venezia – Napoli zapowieź (niedziela, 15:00)

Venezia to drużyna, która dosłownie balansuje nad przepaścią. W tym momencie ekipa gospodarzy zajmuje siedemnaste miejsce w tabeli, mając przy tym zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową. Venezia notuje obecnie serię sześciu meczów bez wygranej, podczas której zanotowała trzy remisy oraz trzy porażki. Takie wyniki z pewnością nie zagwarantują drużynie pozostania w Serie A.

Po małym kryzysie Napoli z powrotem powróciło do wygrywania. Poprzednie trzy kolejki ligi włoskiej to dla piłkarzy z południa trzy wygrane oraz aż siedem zdobytych bramek. W międzyczasie jednak zespół odpadł z Pucharu Włoch, w którym to musiał uznać wyższość Fiorentiny (2:5). Napoli zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli, strata gości do Interu jest już jednak pokaźna, bo wynosi aż siedem punktów.

Venezia – Napoli nasze typy

Nie wydaje się by gospodarze byli w stanie w jakikolwiek sposób przeciwstawić się ekipie gości. Z tego też powodu stawiamy na Napoli z handicapem oraz na to, że drużyna Spalettiego wygra pierwszą połowę.

Venezia – Napoli kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentują się następująco:

wygrana Venezii: 7.75

remis: 4.80

zwycięstwo Napoli: 1.42

Venezia – Napoli fakty meczowe

Venezia nie wygrała od sześciu spotkań.

Napoli wygrało trzy poprzednie mecze w lidze.

Venezia ma tylko punkt przewagi nad strefą spadkową.

Venezia pieć ostatnich spotkań

Inter – Venezia 2:1

Venezia – Empoli 1:1

Atalanta – Venezia 2:0

Venezia – AC Milan 0:3

Venezia – Lazio 1:3

Napoli pięć ostatnich spotkań

Napoli – Salernitana 4:1

Bologna – Napoli 0:2

Napoli – Fiorentina 2:5

Napoli – Sampdoria 1:0

Juventus – Napoli 1:1

