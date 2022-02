Jordan Courtney-Perkins wypożyczony do Warty Poznań

Dzień przed pierwszym spotkaniem w rundzie wiosennej Warta Poznań poinformowała o pozyskaniu nowego zawodnika. To Jordan Courtney-Perkins, który trafił do Zielonych na zasadzie wypożyczenia z Rakowa Częstochowa.

Jordan Courtney-Perkins to młodzieżowy reprezentant Australii. 19-latek jest wychowankiem Brisbane Roar. Od tego sezonu piłkarz został sprowadzony do Rakowa Częstochowa, jednak w tym sezonie tylko trzy razy pojawiał się na boisku. Teraz defensor został wypożyczony do Warty Poznań.

– Jestem szczęśliwy, że trafiłem do Warty Poznań. Uważam, że to dla mnie dobra okazja, żeby powalczyć o więcej okazji do gry. Chcę skorzystać na tym wypożyczeniu, rozwinąć się jako zawodnik, bo bardzo potrzebuję zbierać kolejne doświadczenia – stwierdził sam piłkarz w wypowiedzi dla oficjalnej strony Warty.