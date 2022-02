Kapitalna Barcelona wygrywa z Atletico! Popis Adamy Traore i popisy Daniego Alvesa

Jeśli ktoś zachwycał się wczorajszymi hitami w Bundeslidze i Serie A, dzisiaj dostał jeszcze lepsze danie w LaLiga. Na Camp Nou od pierwszej do 90. minuty było wszystko. Gole, dramaturgia, czerwona kartka i mnóstwo emocji. Barcelona pokonała Atletico 4:2.

Barcelona zdecydowanie ruszyła na rywala od początku. Kilka minut przewagi i… stracona bramka. Koke uruchomił Luisa Suareza, a ten dograł Yannickowi Carrasco. 0:1 utrzymało się krótko. Jordi Alba w nieprawdopodobny sposób wykończył dośrodkowanie Daniego Alvesa. Po chwili niski Gavi strzelił gola… głową po centrze Adamy Traore. Asystenci przy dwóch pierwszych bramkach Barcelony byli po prostu niesamowici na boisku. Brazylijczyk i reprezentant Hiszpanii rządzili na prawej stronie, demolując raz po raz Mario Hermoso.

JAK TO WPADŁO?! 😮😮😮 Wspaniały strzał Jordiego Alby i FC Barcelona wyrównuje! 🔥 Zapraszamy do Eleven Sports 1! #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/Gb4ybGn6X0 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 6, 2022

Do przerwy Barcelona prowadziła już 3:1 po golu Ronalda Araujo. Dobrze zakończona pierwsza połowa, przerodziła się w dobrze rozpoczętą drugą. Dani Alves idealnie trafił w piłkę i było już 4:1. Wydawało się, że kolejne gole są tylko kwestią czasu. Los Colchoneros jednak nieco się obudzili. Luis Suarez znowu trafił przeciwko byłemu klubowi. To było jednak wszystko, co mogli zrobić goście.

Niestety Barcelona mecz kończyła w osłabieniu. To efekt głupoty Daniego Alvesa. Najbardziej doświadczony zawodnik na placu w brutalny i bezmyślny sposób kopnął Carrasco i wyleciał – zasłużenie! – z boiska. Mimo tego Duma Katalonii bez kłopotów dowiozła efektowną wygraną, która mogła być wyższa dzisiaj! To ważna wygrana, gdyż ekipa Xaviego wskoczyła do strefy Ligi Mistrzów, wyprzedzając właśnie Atleti.

Barcelona – Atletico 4:2 (3:1)

0:1 Carrasco 8′

1:1 Alba 10′

2:1 Gavi 21′

3:1 Araujo 43′

4:1 D.Alves 49′

4:2 Suarez 58′