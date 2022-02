Salernitana – Spezia 🇮🇹 Typy, kursy (07.02.2022)

Kolejkę nr 24 we włoskiej Serie A zakończy pojedynek Salernitany ze Spezią. Która z drużyn pokusi się o zgarnięci kompletu punktów?

Salernitana – Spezia zapowiedź (poniedziałek, 20:45)

Co tu dużo mówić, sytuacja Salernitany jest wręcz dramatyczna. Gospodarze zajmuję w tym momencie ostatnie miejsce w ligowej tabeli, mają przy tym zaledwie dziesięć punktów na koncie. Do końca sezonu pozostało jeszcze wiele spotkań, jednak nie wydaje się by dziesięciopunktowa strata jaką gospodarze mają do bezpiecznej strefy była możliwa do odrobienia.

Spezia z kolei gra ostatnio naprawdę zaskakująco dobrą piłkę. Goście w pięciu poprzednich kolejkach zanotowali aż cztery wygrane oraz jedną porażkę! Tak dobre wyniki sprawiły, że zespół awansował na czternaste miejsce w stawce i oddalił się od strefy spadkowej na dystans aż siedmiu punktów. Spezia w tym czasie pokonała chociażby AC Milan wynikiem 2:1, co traktować należy jako ogromne osiągnięcie.

Salernitana – Spezia nasze typy

Ze względu na kapitalną formę gości stawiamy w tym spotkaniu na zwycięstwo Spezii. Obie ekipy jednak należą do grona najgorzej broniących drużyn Serie A, dlatego też naszym drugim typem na ten mecz będzie BTTS.

Salernitana – Spezia |typ: Spezia @2.50 Totalbet

Salernitana – Spezia |typ: BTTS @1.75 Totalbet

Salernitana – Spezia kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Totalbet prezentują się następująco:

wygrana Salernitany: 2.85

remis: 3.30

zwycięstwo Spezii: 2.50

Salernitana – Spezia fakty meczowe

Salernitana zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.

Spezia wygrała cztery z pięciu poprzednich spotkań w lidze.

Salernitana straciła najwięcej goli w lidze.

Salernitana pięć ostatnich spotkań

Napoli – Salernitana 4:1

Salernitana – Lazio 0:3

Verona – Salernitana 1:2

Udinese – Salernitana 3:0

Salernitana – Inter Mediolan 0:5

Spezia pięć ostatnich spotkań

Spezia – Sampdoria 1:0

AC Milan – Spezia 1:2

Genoa – Spezia 0:1

Spezia – Verona 1:2

Napoli – Spezia 0:1

