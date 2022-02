Paulo Sousa oblał pierwszy egzamin. Flamengo pokonane w derbach [WIDEO]

Kilka dni temu wygrał w debiucie. W niedzielę Paulo Sousa miał pierwszy egzamin w barwach Flamengo. Jak się okazało oblany. Rubro-Negro przegrali derby z Fluminense 0:1. To było czwarte spotkanie obu klubów w ramach mistrzostw stanowych.

Mecz rozstrzygnął się dopiero w samej końcówce. Wówczas gola dla gości strzelił Kolumbijczyk Jhon Arias. To było jedyne i zwycięskie trafienie w tym spotkaniu. Oba zespoły kończyły spotkanie w osłabieniu. Na 10 minut przed końcem czerwone kartki dostali zawodnicy dwóch ekip. Vitinho z Flamengo oraz Lucas Calegari z Fluminense.

Fluminense abre o placar no fim do jogo, com gol de Arias pic.twitter.com/2iOoxOSoW4

— Gols do Diário (@DiarioGols) February 6, 2022