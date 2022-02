Bartosz Bereszyński z nowym kontraktem!

Wiele mówiło się o zainteresowaniu Romy polskim obrońcą. Bartosz Bereszyński jednak swoją przyszłość widzi – póki co – w stolicy Ligurii. Reprezentant Polski przedłuża kontrakt z Sampdorią do czerwca 2025 roku!

Bartosz Bereszyński to jedna z podpór zespołu ze Stadio Marassi. W tym sezonie rozegrał 24 z 27. meczów zespołu. Tylko w pucharowym meczu z Torino odpoczywał, pozostałe dwie absencje to kartki oraz problemy mięśniowe. Kilkukrotnie także pełnił już rolę kapitana Blucerchatich. To pokazuje jak ważną rolę pełni w zespole, który nadal nie jest pewny utrzymania w tym sezonie Serie A. Wczoraj jednak Sampdoria rozbiła Sassuolo 4:0, co pozwoliło jej uciec na pięć punktów od miejsc spadkowych.

📄 | OFFICIAL#Bereszynski rinnova: sarà blucerchiato fino al 2025. — U.C. Sampdoria (@sampdoria) February 7, 2022

“Bereś” dołączył do Sampy na początku 2017 roku. Przez ponad pięć lat gry uzbierał już 158 występów, w których raz trafił do siatki. Wcześniej występował tam razem z kolegami z Lecha: Karolem Linettym oraz Dawidem Kownackim. Od dłuższego czasu jest samotnym strzelcem w zespole z Genui. Na dzisiaj rozegrał 152 mecze w Serie A i jest siódmy w klasyfikacji Polaków. W marcu ma szansę przeskoczyć o jedną pozycję wyżej, gdy wyprzedzi… Zbigniewa Bońka!