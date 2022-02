Niklas Sule zostanie piłkarzem Borussii Dortmund!

W ostatnich latach często byliśmy świadkami przenosin piłkarzy z Bayernu do Borussii Dortmund, teraz pora na ruch w przeciwną stronę. Niklas Sule podjął decyzję dotyczącą swojej przyszłości. Latem zawodnik trafi do BVB.

Kilka tygodni temu niemiecki obrońca podjął decyzję, że nie przedłuży kontraktu z Bayernem. Od tamtej pory pojawiały się polotki łączące go z przeprowadzą do Anglii. Piłkarz miał ponoć oferty zarówno z Manchesteru United, jak i Chelsea. Sprawy przybrały jednak nieoczekiwany kierunek, bowiem 26-latek związał się umową z Borussią Dortmund, do której trafi latem, po wygaśnięciu kontraktu z Bawarczykami.

Czteroletni kontrakt

– Cieszymy się, że udało się nam pozyskać reprezentanta Niemiec Niklasa Süle. W naszych rozmowach Niklas pokazał, jak bardzo jest zainteresowany grą dla Borussii Dortmund. Ma duże doświadczenie, spokój w grze, odpowiednią fizyczność, by zrobić z nami kolejny krok od najbliższego lata – przekazał Michael Zorc, dyrektor sportowy Borussii Dortmund.

Sule rozpocznie swoją przygodę w Zagłębiu Ruhry 1 lipca 2022 roku. 26-letni obrońca podpisał z Borussią czteroletni kontrakt, obowiązujący do czerwca 2026 roku.