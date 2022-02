Coventry – Blackpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (08.02.2022)

Pojedynek Coventry z Blacpool będzie starciem zespołów środka stawki. Która z ekip okaże się lepsza?

Coventry – Blackpool zapowiedź (wtorek, 20:45)

Coventry do starcia z Blackpool podchodzi jako dwunasty zespół angielskiej Championship. Gospodarze mają na swoim koncie dokładnie czterdzieści punktów – tyle samo co ich dzisiejsi rywale. O kolejności w tabeli decyduje w tym wypadku bilans bramkowy, który korzystniejszy jest dla ekipy gospodarzy. Coventry gra ostatnio przeciętnie o czym świadczą trzy porażki oraz dwie wygrane w pięciu poprzednich kolejkach.

Blackpool z kolei jest drużyną, która można powiedzieć, że złapała dobrą formę. Zespół pozostaje niepokonany w lidze od czterech kolejek. Goście w tym okresie zanotowali aż trzy wygrane oraz jeden remis. Poprzednie starcie pomiędzy Blackpool i Coventry zakończyło się zwycięstwem dzisiejszych gospodarzy wynikiem 1:0.

Coventry – Blackpool nasze typy

Mamy do czynienia z dwoma ekipami prezentującymi naprawdę zbliżony sposób. Stawiamy w tym spotkaniu na BTTS oraz remis. Wiele wskazuje, że będzie to wyrównane i co najważniejsze emocjonujące starcie.

Coventry – Blackpool |typ: BTTS @1.90 LV Bet

Coventry – Blackpool |typ: remis @3.40 LV Bet

Coventry – Blackpool kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera LV Bet prezentują się następująco:

wygrana Coventry: 1.88

remis: 3.40

zwycięstwo Blacpool: 4.40

Coventry – Blackpool fakty meczowe

Blackpool nie przegrało w lidze od czterech spotkań.

Obie drużyny mają tyle samo punktów.

Blackpool wygrało trzy z czterech poprzednich meczów w lidze.

Coventry pięć ostatnich spotkań

Southampton – Coventry 2:1

Middlesbrough – Coventry 1:0

Coventry – Stoke 1:0

Coventry – QPR 1:2

Perterborough – Coventry 1:4

Blackpool pięć ostatnich spotkań

Blackpool – Bristol City 3:1

Fulham – Blackpool 1:1

Blackpool – Milwall 1:0

Hartlepool – Blackpool 2:1

Blackpool – Hull City 1:0

