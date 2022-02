Bayern z kłopotami. Gwiazda drużyny wypada na kilka tygodni

Bayern to klub wokół cały czas się coś dzieje. Jednak początek tego tygodnia to spore trzęsienie ziemi w Monachium. Wczoraj dowiedzieliśmy się o odejściu Niklasa Suele do Borussii Dortmund po sezonie. Teraz Manuel Neuer wypada z gry przez kontuzje. Niemiecki golkiper może być niedostępny nawet półtora miesiąca!

Najlepszy niemiecki bramkarz jeszcze w sobotę bronił bramki Bayernu. W niedzielę przeszedł operacje łąkotki i będzie pauzował. Pierwsze prognozy mówią o przerwie pomiędzy 4 a 6 tygodni. O ile ta pierwsza wersja jest w miarę optymistyczna, o tyle druga zakłada powrót prawdopodobnie na początek kwietnia, po przerwie reprezentacyjnej. W tym czasie Bayern czeka dwumecz z Red Bullem Salzburg w Lidze Mistrzów, a na krajowym podwórku m.in. starcia z Eintrachtem czy Bayerem Leverkusen.

Manuel Neuer wypada, więc potrzebne będzie zastępstwo. Jego miejsce zajmie Sven Ulreich. Swego czasu skorzystał na wielu absencjach pierwszego golkipera. W tym sezonie jednak nie miał okazji na zbyt wiele gry. Do tej pory uzbierał 180 minut. Mowa o meczu Pucharu Niemiec z Bremer(12:0) oraz niedawnej inauguracji wiosny, gdy Bayern poległ z Borussią Monchengladbach. Teraz dostanie szansę na kilka występów.