Paulo Sousa krytykowany w Brazylii: “Nie zdawał sobie sprawy z wagi meczu”

Paulo Sousa od samego początku nie ma łatwego życia w Brazylii. Flamengo przydarzyła się pierwsza porażka pod wodzą portugalskiego szkoleniowca. Na Paulo Sousę posypały się gromy.

W niedziele brazylijscy kibice byli świadkami wielkich derbów Rio de Janeiro. Prowadzone przez byłego selekcjonera reprezentacji Polski Flamengo podejmowało przed własną publicznością lokalnego rywala – Fluminense. Gospodarza przegrali to spotkanie 0:1, a winą za porażkę obarczono między innymi Paulo Sousę.

“Po przegranej chwalił zespół”

Brazylijscy dziennikarze są zdania, że Paulo Sousa nie był świadom wagi, jaką spotkanie z Fluminense ma dla kibiców Flamengo. – Żałuję tylko, że nie zdawał sobie sprawy z wagi meczu. Z tego, czym jest mecz Flamengo – Fluminense – mówi brazylijski dziennikarz Renato Prado.

Prado krytykuje także wybory personalne Paulo Sousy na to spotkanie i uważa, że są one kompletnie niezrozumiałe. Oprócz tego dziennikarze zwrócili uwagę, że po porażce Sousa zdecydował się pochwalić swoich piłkarzy na konferencji prasowej. – Teoretycznie to dobre pomysły. Ale musi to zamieniać w wyniki. Nie to jednak było najgorsze. Chodzi o jego słowa z pomeczowej konferencji. Po przegranej pochwalił zespół – komentuje dziennikarz.