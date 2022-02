Kolejne wypożyczenie z Rakowa do Warty. Miguel Luis zagra dla Zielonych

Warta Poznań poinformowała o swoim kolejnym transferze. To Miguel Luis, który przeniesie się do Zielonych na zasadzie wypożyczenia z Rakowa Częstochowa.

Miguel Luis będzie już trzecim piłkarzem, który został wypożyczony z Rakowa Częstochowa do Warty. Wcześniej na takiej samej zasadzie zespół z Poznania zasilili Damian Szelągowski oraz Jordan Courtney-Perkins.

Wzmocnienie linii pomocy

Miguel Luis ma wspomóc drugą linię w drużynie Dawida Szulczka. 23-letni piłkarz latem został sprowadzony do Rakowa z Vitorii Guimaraes. Co ciekawe, Portugalczyk wystąpił tylko w jednym spotkaniu na poziomie Ekstraklasy i był to mecz właśnie przeciwko Warcie Poznań.

– Jestem zadowolony z tego transferu. Uważa, że jestem typem zawodnika, który ma dobrą wizję gry, niezły strzał z dystansu i lubię kreować sytuację kolegom – reklamuje się sam piłkarz w wypowiedzi dla oficjalnej strony Warty.

Jak szybko Miguel Luis otrzyma szansę debiutu? Pierwsza okazja już w niedzielę, kiedy Zieloni wybiorą się do Warszawy na spotkanie z Legią.