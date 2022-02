Robert Lewandowski na okładce ASa. Polak trafi do Realu Madryt?

Robert Lewandowski trafił na okładkę środowego wydania hiszpańskiego ASa. Według tamtejszych dziennikarzy ponownie wraca temat przenosin Polaka do Realu Madryt.

Nadal nie wiadomo czy Robert Lewandowski przedłuży kontrakt z Bayernem Monachium. Póki co, umowa napastnika z mistrzem Niemiec obowiązuje do czerwca 2023 roku, a więc już tylko przez najbliższe 1,5 roku. Jak twierdzą hiszpańscy dziennikarze, możliwe są przenosiny “Lewego” do Realu Madryt.

Robert na okładce ASa

W środowym wydaniu ASa to właśnie polski snajper został umieszczony na okładce. – Lewandowski jest w zasięgu – możemy przeczytać pod zdjęciem napastnika.

✨ ¡Buenas noches! Esta es nuestra #PortadAS de hoy, miércoles 9 de febrero

📰 Lewandowski se pone a tiro pic.twitter.com/lWr3DhFQIl — Diario AS (@diarioas) February 8, 2022

W ostatnim czasie znacznie częściej z przenosinami na Santiago Bernabeu łączy był inny napastnik z niemieckiej Bundesligi, Erling Haaland. Teraz hiszpański dziennik podaje jednak, że operacja związana z transferem Norwega została “zamrożona”. Otwiera to podobno drzwi przed Lewandowskim, który może rozważać odejście z Bayernu.