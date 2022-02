Mateusz Mak z zapaleniem mięśnia sercowego!

Fatalne informacje docierają z Mielca. Zawodnik miejscowej Stali, Mateusz Mak wypada z gry na dłuższy czas. Jak napisał na Twitterze Janekx89 gracz jednej z rewelacji tego sezonu, przeszedł badania po meczu z Górnikiem Zabrze. Wg nich jeden z braci bliźniaków ma zapalenie mięśnia sercowego!

Nie wiemy, jak poważna jest sprawa ofensywnego pomocnika Stali. Jednak przy takich sytuacjach, na pewno nikt nie zaryzykuje ewentualnej tragedii związanej z występami czy treningami piłkarza. Mateusz Mak czeka na kolejne badania, a teraz po prostu musi odpoczywać.

ℹ️Mateusz Mak nie pomoże w najbliższych miesiącach drużynie Stali Mielec. Badania po meczu z Górnikiem Z. wykazały lekkie zapalenie mięśnia sercowego. Zalecony został odpoczynek i dalsze badania. Oby z pozytywnym skutkiem.✊🏼 — Janekx89 (@janekx89) February 9, 2022

To kolejny ofensywny kłopot Stali Mielec na wiosnę. Pierwszym było skrócenie wypożyczenia Fabiana Piaseckiego i powrót do Śląska Wrocław. Teraz wypada drugie kluczowe ogniwo z zespołu Adama Majewskiego. Bilans Maka w tym sezonie to 7 goli i 5 asyst oraz niezliczony wpływ na zespół. Przypomnijmy, że mówimy o ósmej drużynie Ekstraklasy po 20. kolejkach tego sezonu.