W Radomiu nie osiadają na lurach. Radomiaka wzmocni dwóch nowych piłkarzy

Jak informuje Szymon Janczyk z Weszło, Radomiak jest bliski zakontraktowania dwóch nowych zawodników. Byłyby to pierwsze pełnoprawne wzmocnienia, jakie drużyna z Radomia poczyniła tej zimy.

Radomiak ma za sobą świetną rundę jesienną. W związku z tym władze klubu podeszły dość spokojnie do zimowego okna transferowego. Do tej pory jedynym wzmocnieniem było wypożyczenie 20-letniego Dawida Olejarki ze Stali Rzeszów. Teraz do Radomia trafić ma jednak dwóch nowych zawodników: Jo Santos oraz Daniel Pik.

Radomiak Radom ogłosi wkrótce 2 transfery. Piłkarzami zespołu z Radomia zostaną: – Jo Santos

– Daniel Pik W tekście szczegóły, trwają rozmowy nad kolejnymi wzmocnieniami.https://t.co/ynptu2Dqiz — Szymon Janczyk (@sz_janczyk) February 8, 2022

W drodze po puchary?

Po tym jak sprowadzony latem z Botafogo Rhuan okazał się transferowym niewypałem, Dariusz Banasik poszukuje alternatyw. Wybór padł na 30-letgniego Brazylijczyka Jo Santosa z bahrajńskiego Al-Riffa SC.

Drugim piłkarzem, który w najbliższym czasie wzmocnić ma drużynę z Radomia jest piłkarz Cracovii – Daniel Pik. 21-latek ma już na swoim koncie 20 spotkań rozegranych na poziomie PKO BP Ekstraklasy, jednak w ostatnim czasie częściej mieliśmy okazję oglądać go na boisku przy okazji meczów rezerw krakowskiej drużyny. Wszystko wskazuje, że to nie koniec transferów do klubu z Radomia.