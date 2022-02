Krzysztof Piątek z dubletem daje awans Fiorentinie do półfinału Pucharu Włoch!

Puchar Włoch to ewidentnie jedne z ulubionych rozgrywek naszego snajpera. Krzysztof Piątek dzisiaj był kluczową postacią Fiorentiny w meczu 1/4 finału przeciwko Atalancie. Viola pokonała gospodarzy 3:2, a wydatny udział miał w tym Polak. Dwa gole to kolejne trafienia po powrocie do Italii.

To był czwarty występ “Pio Pio” w barwach Fiorentiny i drugi w Coppa Italia. Przeciwko Napoli wszedł w drugiej połowie i strzelił gola. Teraz już wyszedł od pierwszej minuty i zgarnął dublet. Krzysztof Piątek trafiał za sprawą karnych. Najpierw wykorzystał jedenastkę po faulu Maartena De Roona i dał prowadzenie gościom w Bergamo. Później to La Dea doszła do głosu, strzelając dwa gole. W 71. minucie Krzysztof Piątek ponownie stanął na jedenastym metrze. Tym razem jego strzał obronił Juan Musso, ale z dobitką Argentyńczyk nie miał szans.

Było 2:2 i wydawało się, że Fiorentinę czeka kolejna dogrywka. Tymczasem decydujący cios zadał Nikola Milenković. Gol w 92. minucie dał awans, a co ciekawe Serb pojawił się na boisku ledwie 10 minut wcześniej. Dzięki tej bramce Fiorentina już w spokoju może czekać na półfinał. W nim zagra ze zwycięzcą pary Juventus- Sassuolo. W drugiej parze obejrzymy derby Mediolanu.

Kolejna okazja na gole dla polskiego napastnika już w poniedziałek. Wtedy Fiorentinę czeka wyjazd do Ligurii na mecz ze Spezią. Na boisku może pojawić się wówczas nawet czterech biało-czerwonych: Bartłomiej Drągowski, Piątek po stronie gości oraz Jakub Kiwior i Arkadiusz Reca po stronie gospodarzy.