Z Ligi Mistrzów do Warty Poznań. Frank Castañeda zostanie piłkarzem Warty

Warta Poznań zbroi się przed walką o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Po kilku transferach, a głównie wypożyczeniach z Rakowa Częstochowa, zespół zasili Frank Castañeda.

Frank Castañeda to środkowy napastnik rodem z Kolumbii. Jeszcze podczas jesieni tego sezonu zaliczył on pięć występów na poziomie Ligi Mistrzów w barwach Szerifa Tyraspol. W tej kampanii ligi mołdawskiej, Castañeda strzelił sześć goli, do których dołożył siedem asyst.

Niespodziewany transfer do Warty

Piłkarz nie chciał przedłużać swojej umowy z mistrzem Mołdawii i już od kilku tygodni komunikował, że zamierza poszukać sobie innego wyzwania. Jak pokazała rzeczywistość, nie udało mu się znaleźć klubu z mocniejszej ligi, chociaż podobno rozmawiał z Rangers FC czy Empoli.

Teraz zawodnik na najbliższe pół roku trafi do Warty Poznań, której ma pomóc w utrzymaniu. Niewykluczone, że Castañedę zobaczymy na murawie już podczas niedzielnego meczu z Legią.