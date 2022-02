Gdzie obejrzeć mecz Napoli – Inter Mediolan?

Przed nami prawdziwy hit we włoskiej Serie A! W Sobotni wieczór Napoli podejmie u siebie liderujący stawce Inter Mediolan. Bez wątpienia będzie to jedno z najciekawszych i najbardziej emocjonujących starć tego weekendu.

Napoli – Inter Mediolan gdzie obejrzeć?

Obecnie oglądanie meczów ligi włoskiej w polskiej telewizji nie stanowi żadnego problemu. Prawa do transmisji tych rozgrywek posiada w naszym kraju wyłącznie stacja Eleven Sports. Mecz Napoli – Inter Mediolan będzie możliwy do obejrzenia na kanale Eleven Sports 1. Dostęp do tego kanału można wykupić również online, wybierając intersujący nas pakiet subskrypcyjny.

Jeżeli jednak nie masz wykupionego dostępu do oferty tego operatora zawsze możesz skorzystać z transmisji, które oferują następujący legalni bukmacherzy:

Fortuna

STS

Fortuna

STS

Napoli – Inter Mediolan o której mecz?

Spotkanie Napoli z Interem Mediolan odbędzie się w sobotę o godzinie 18:00 na Stadio Diego Armando Maradona w Neapolu.

Napoli – Inter Mediolan na zagranicznych streamach

Ze względu na ogromne zainteresowanie związane z meczem Napoli z Interem Mediolan, znalezienie w sieci streama z transmisją nie powinno stanowić problemu. Niemniej, odradzamy korzystania z tego typu rozwiązań gdyż ich legalność oraz bezpieczeństwo są co najmniej wątpliwe. Zdecydowanie lepszą opcją jest w tym wypadku skorzystanie z transmisji oferowanych przez legalnych bukmacherów lub wykupienie odpowiedniego pakietu gwarantującego nam możliwość oglądania spotkań online.