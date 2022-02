Walczący o utrzymanie pierwszego miejsca w tabeli Lech Poznań podejmie w sobotę Termalicę. Goście znajdują się obecnie na samym dnie Ekstraklasy, o niespodziankę w tym meczu będzie im szalenie trudno.

Lech Poznań – Termalica Nieciecza gdzie obejrzeć?

Ekstraklasa to najchętniej oglądana liga piłkarska w naszym kraju, co potwierdzają coroczne zestawienia oraz badania dotyczące oglądalności. Z tego też powodu już od wielu lat prawa do transmisji tych rozgrywek posiada telewizja Canal +, dla którego utrzymanie tej ligi w swojej ofercie należy do priorytetów.

Mecz Lech Poznań – Termalica Nieciecza możliwy będzie do obejrzenia na kanałach:

Canal + Sport 3

Canal + Sport

Lech Poznań – Termalica Nieciecza w transmisjach bukmacherskich

Niestety, ale spotkanie Lecha z Termalicą nie będzie możliwe do obejrzenia u któregokolwiek z legalnych bukmacherów działających na naszym rynku.

Lech Poznań – Termalica Nieciecza o której mecz?

Spotkanie Lech Poznań – Termalica Nieciecza rozpocznie się o godzinie 20:00 w sobotę dnia 12.02.2022 r.

Lech Poznań – Termalica Nieciecza na streamach

Z pewnością obejrzenie meczu Lecha z Termalicą na streamie nie będzie stanowić najmniejszego problemu. Jednakże tego typu transmisje są nie tylko nielegalne, ale także niebezpieczne dla naszych urządzeń. Biorąc pod uwagę powyższe, sugerujemy by postawić na transmisje z legalnych źródeł takich jak telewizja kablowa/satelitarna czy abonament w serwisie online Canal +.